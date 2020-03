Pape Diouf nie żyje. Były piłkarski agent, dziennikarz i prezes Olympique Marsylia zmarł na skutek zarażenia koronawirusem. Miał 68 lat.

Diouf zmarł we wtorek w Dakarze. Właśnie w swojej ojczyźnie - Senegalu - miał zakazić się SARS-CoV-2 i trafił do szpitala. Jak donosi "L’Equipe" jego stan wymagał podłączenia do respiratora.

68-latek miał być w najbliższym czasie przetransportowany do Francji, gdzie poddany byłby dalszej hospitalizacji. Niestety - nie doczekał tej podróży.



Senegalczyk to uznana postać francuskiego futbolu. Znany był przede wszystkim jako pierwszy afrykański prezes Olympique Marsylia. Stanowisko to piastował w latach 2005-2009.



Zasłynął także jako dziennikarz sportowy oraz agent piłkarski. Był przedstawicielem znanych gwiazd na czele z: Williamem Gallasem, Samirem Nasrim i Didierem Drogbą.



