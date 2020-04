Brazylijczyk Neymar przyznał, że przerwa w rozgrywkach spowodowana pandemią koronawirusa i fakt, że wciąż nie wie, kiedy wróci do gry, wywołują u niego uczucie niepokoju.

Neymar już od miesiąca przebywa w swojej ojczyźnie. To właśnie tam, w luksusowej posiadłości w miejscowości Mangaratiba spędza ten trudny czas.

Gwiazdor PSG nie próżnuje. Wraz z nim przebywają jego przyjaciele oraz osobisty trener Ricardo Rosa, który pomaga mu dbać o formę.

28-latek ciężko pracuje. Swoimi treningami połączonymi z zabawą często chwali się w mediach społecznościowych, czego efekty widać na powyższym filmiku.

Neymar jest otoczony luksusem i nie może narzekać na nudę. Mimo to nie czuje się komfortowo.

- To że nie wiemy, kiedy wrócimy do normalności, wywołuje niepokój. Naprawdę tęsknię za graniem, konkurowaniem, klubową atmosferą, moimi kolegami z PSG... Naprawdę tęsknię za futbolem - stwierdził Neymar w rozmowie z katalońskim "Sportem". - Jestem pewien, że ludzie chcą zobaczyć nas wszystkich na murawie tak szybko, jak to możliwe. Mam nadzieję, że decyzja o wznowieniu rozgrywek zapadnie jak najszybciej - dodał.