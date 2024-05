Kontrowersje we Francji, co za ruch giganta. PSG dogadało się z Rosjanami

Po 24 lutego 2022 roku - bez wątpienia jednym z najczarniejszych dni w historii Europy po roku 1989 - Rosja i Białoruś, czyli dwa państwa zaangażowane w napaść zbrojną na Ukrainę, znalazły się w wielu przypadkach na sportowym marginesie.

W niektórych dyscyplinach sankcje dla zawodników i zawodniczek z tych krajów były nieco mniejsze niż w innych - i tak np. w tenisie przedstawiciele Rosji i Białorusi regularnie pojawiają się na międzynarodowych zawodach, nie mogąc jednak grać pod swymi flagami państwowymi. Reklama

W piłce nożnej sprawa wygląda nieco inaczej - reprezentacja Rosji np. została odsunięta od baraży o ostatnie mistrzostwa świata i nawet nie mogła podejść do eliminacji do Euro 2024. Transfery piłkarzy z tego kraju na zachód Europy również nie cieszą się specjalną przychylnością, aczkolwiek... pewien futbolowy gigant najwyraźniej nie zwraca uwagi na kontrowersje z tym tematem związane. Mowa tu o... Paris Saint-Germain.

Padło "Here we go!". Rosjanin Safonow zostanie piłkarzem PSG

Jak bowiem informuje specjalista od spraw rynku transferowego, Fabrizio Romano, PSG porozumiało się już w pełni z FK Krasnodar w kwestii zakontraktowania bramkarza Matwieja Safonowa. "Byki" mają otrzymać za golkipera ok. 20 mln euro, ustalone zostały również przy tym pewne zmienne.

Obecność Safonowa w stolicy Francji, gdzie ma przechodzić testy medyczne, potwierdza już m.in. agencja TASS czy Fabrice Hawkins, dziennikarz związany z RMC. Tym samym całkiem niedługo można będzie spodziewać się "oficjalki".

Ściągnięcie nowego bramkarza - pomijając wszelki okoliczności - było raczej spodziewanym ruchem "Les Parisiens" biorąc pod uwagę, że z klubem żegna się Keylor Navas, a Sergio Rico wciąż nie powrócił do gry po poważnym wypadku, jakiego doznał w ubiegłym roku. "Jedynką" na Parc des Princes bez wątpienia będzie niezmiennie Gianluigi Donnarumma, natomiast Safonow może zostać jego zastępcą obok Arnaua Tenasa. Alexandre Letellier, kolejny golkiper, podobnie jak Navas prawdopodobnie niebawem również odejdzie z zespołu. Reklama

PSG zakończyło sezon w świetnym stylu

Paris Saint-Germain niedawno zakończyło sezon z podwójną koroną - po zdobyciu krajowego mistrzostwa podopieczni Luisa Enrique bowiem sięgnęli też po Puchar Francji, ogrywając w finale Olympique Lyon. 8 sierpnia spróbują do tego zatriumfować w meczu o superpuchar, w którym zmierzą się z AS Monaco. Ekipa z księstwa notabene również ma w składzie jednego Rosjanina, Aleksandra Gołowina, natomiast jego przenosiny nastąpiły jeszcze w roku 2018.

