To miał być "polski" wieczór we Francji, jednak tylko Frankowski wyszedł w wyjściowym składzie Lens, natomiast Milik z OM usiadł na ławce rezerwowych. Jorge Sampaoli, szkoleniowiec gości, znowu zdecydował się zagrać z "fałszywą" dziewiątką, który był Dimitri Payet.

Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w szóstej minucie. Seko Fofana dostał świetne podanie i biegł z piłką na bramkę rywala, ale w polu karnym dogonił go William Saliba, nie pozwalając oddać strzału.



Goście odpowiedzieli w 29. minucie. Z dystansu przymierzył Valentin Rongier, piłka trafiła w poprzeczkę, potem w głowę bramkarza Wuilkera Fariñeza i jeszcze w słupek, ale wyszła w pole.

Ligue 1. RC Lens. - OM. Payet z karnego

Następnie OM objęło prowadzenie. Z lewej strony dośrodkował Cengiz Uender, a Matteo Guendouzi został sfaulowany w polu karnym przez Facundo Medinę, który zobaczył jeszcze żółtą kartkę. Do "jedenastki" w 34. minucie podszedł Payet, który strzelił pewnie w lewy róg bramki. To było jego ósme trafienie w tym sezonie Ligue 1, a trzecie z rzutu karnego.

Lens szybko mogło odrobić straty. Cztery minuty później Jonathan Gradit zagrał prostopadłą piłkę, przejął ją Florian Sotoca, ale w sytuacji sam na sam trafił w Paua Lopeza. Z kolei w 40. minucie Wesley Saïd mając przed sobą tylko bramkarza rywali uderzył obok słupka zza pola karnego.

W 54. minucie goście mogli podwyższyć prowadzenie. Payet przeprowadził rajd rozpoczęty jeszcze na własnej połowie, który zakończył minimalnie niecelnym strzałem tuż sprzed "16".



Pięć minut później pokazał się Frankowski. Polak dośrodkował z lewej strony, piłka dotarła do Jonathana Claussa, którego uderzenie zablokował Gerson.



Ligue 1. RC Lens - OM. Udana zmiana Bakambu

Natomiast w 66. minucie Payet próbował zaskoczyć Fariñeza strzałem z bocznej strefy przed polem karnym, jednak bramkarz Lens zdołał sparować piłkę.



Sampaoli pierwszych zmian dokonał dopiero na kwadrans przed końcem. Na murawie pojawił się. m.in. Cedric Bakambu, który dopiero niedawno trafił do Marsylii. Debiut miał znakomity, bo w 77. minucie strzelił gola! Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga wymienił piłkę z Guendouzim i uderzeniem przy pierwszym słupku trafił do siatki.



Milik tylko przyglądał się, jak jego konkurent do miejsca w ataku OM strzela pierwszego gola w nowym klubie. Polak nie wszedł w ogóle na boisko.

RC Lens - Olympique Marsylia 0-2 (0-1)

Bramki: 0-1 Payet (34., karny), 0-2 Bakambu (77.).