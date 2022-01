W ostatnich tygodniach nasiliły się spekulacje dotyczące transferu Arkadiusza Milika do Juventusu. Polski napastnik mógłby być ewentualnym zastępstwem dla Alvaro Moraty, który myśli o przenosinach do Barcelony. Tym bardziej, że Olympique Marsylia jest podobno skłonny sprzedać polskiego napastnika, z którego formy nie jest w tym sezonie do końca zadowolony.

Ligue 1. Olympique Marsylia szuka nowego transferu. Arkadiusz Milik będzie mieć kłopoty?

Marsylczycy mają już nowego snajpera na celowniku. Jest nim doświadczony, 30-letni Bakambu, który na dodatek jest wolnym zawodnikiem. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga ostatnie sezony spędził w Chinach. Dla Beijing Guoan, które w 2018 roku zapłaciło za niego ówczesnemu klubowi piłkarza - Villarreal aż 40 milionów euro, strzelił 58 goli oraz zanotował 21 asyst. Tej sztuki dokonał w 87 meczach.

Bakambu w przeszłości występował już w Ligue 1. Kongijski piłkarz francuskiego pochodzenia reprezentował barwy FC Sochaux-Montbeliard. Teraz według doniesień "L'Equipe" i "Sky Sports", ma podpisać 2,5-letni kontrakt z OM.

A.J., Polsat Sport