Postawa Marcina Bułki w bieżącej kampanii ligowej wzbudzał zachwyt nie tylko wśród polskich fanów, ale również francuskich ekspertów, którzy żywo emocjonowali się wyczynami 24-latka. Polak wszedł do bramki drużyny znad Lazurowego Wybrzeża, wygryzając ze składu doświadczonego Kaspera Schmeichela i od razu odwdzięczył się trenerowi za okazane zaufanie.

Choć do obecnego sezonu nazwisko polskiego bramkarza nie było znane w wielu częściach globu, a o jego grze wiedzieli w głównej mierze fani znad Wisły, to ostatnie miesiące sprawiły, że jego popularność wzrosła w niebotycznym tempie. Wcześniejsze epizody w m.in. w Chelsea, czy też PSG przyczyniły się do zbierania niezbędnych doświadczeń, które zmaterializowały się dopiero w układance trenera Francesco Fariolego.