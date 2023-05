Kolejny zwrot akcji w sprawie Mbappe. To byłoby szokujące rozwiązanie

Gwiazda klubu ze stolicy Francji do końca trzymała wszystkich w napięciu w poprzednim sezonie. Wiele mówiło się o jej przejściu do Realu Madryt , tym bardziej, że kończyła się umowa zawodnika. Ostatecznie jednak piłkarz zdecydował się pozostać w PSG , przedłużając kontrakt na trzy lata. Właściwie jednak na dwa i z jednostronną opcją na kolejny sezon .

I właśnie 24-letni napastnik na razie nie zamierza z niej skorzystać. Ma czas na to do 31 lipca obecnego roku. Jeśli tego nie zrobi, to pozostanie mu umowa ważna tylko do 2024.