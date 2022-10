Kolejny reprezentant nie zagra na mundialu? Dalsze problemy ze zdrowiem

Piętrzą się problemy reprezentacji Polski przed mistrzostwami świata w Katarze. W czwartek okazało się, że Czesław Michniewicz nie będzie mógł na turnieju skorzystać z Jacka Góralskiego, który nabawił się kolejnej kontuzji mięśniowej. Leczenie potrwa przez najbliższe 4-6 tygodni. To jednak nie ostatnia rzecz, która może martwić selekcjonera.

Buksa nie pojedzie na mundial? Kolejny problem Michniewicza

Adam Buksa ponownie nie został włączony do kadry meczowej RC Lens. W piątkowy wieczór zespół ten zagra z Tuluzą, ale polski napastnik nie będzie mógł wesprzeć swoich kolegów, ponieważ wciąż nie doszedł do zdrowia. Ostatni raz na boisku widziano go 9 października. Od tamtej pory leczy uraz. Cały ten sezon dla niego jest bardzo nieudany. Z powodu kontuzji kostki nie odbył okresu przygotowawczego z francuską drużyną, grał jedynie między 9. a 12. kolejką. W czterech spotkaniach uzbierał zaledwie 59 minut.

W takim przypadku raczej trudno będzie o powołanie. Wszystko okaże się 10 listopada. Pewnymi znalezienia się w 26-osobowej kadrze mogą być Robert Lewandowski, Karol Świderski i Arkadiusz Milik. O pozostałe miejsce lub dwa Buksa walczy z Krzysztofem Piątkiem z Salernitany oraz Dawidem Kownackim z Furtuny Duesseldorf. Zwłaszcza ten ostatni niedawno złapał dobrą formę.

Minionego lata Buksa po 2,5 roku spędzonych w amerykańskiej Mayor League Soccer zdecydował się na transfer do Ligue 1. Kosztował 6 milionów euro. Początek jego etapu nad Sekwaną jest jednak wielkim rozczarowaniem.

