Kolejny przewrót w Paris Saint-Germain. Wielka zmiana. Jest oficjalny komunikat

"Po przybyciu do PSG 5 lipca 2022 roku Christophe Galtier rozpoczął pracę od zdobycia Trofeum Mistrzów (odpowiednika Superpucharu we Francji - przyp. red.), pokonując 31 lipca FC Nantes 4:0 w Tel Awiwie. Tydzień później, wygrywając 5:0 z Clermont w pierwszej kolejce, stołeczny klub objął pozycję lidera w Ligue 1 i nie oddał go do końca sezonu. Coś takiego zdarzyło się po raz pierwszy w historii ligi" - czytamy.