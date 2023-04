Kolejny gol reprezentanta Polski we Francji. Trwa pogoń za gigantem

Przemysław Frankowski zdobył bramkę dla RC Lens w ligowym meczu ze Strasburgiem. To jego trzeci gol w bieżącym sezonie. Drużyna Polaka wygrała 2-1 i w tabeli Ligue 1 traci tylko trzy punkty do liderującego Paris Saint-Germain. Już w następnej kolejce dojdzie do bezpośredniej konfrontacji obu zespołów.