Drużyna Lens jest jedną z rewelacji tegorocznego sezony Ligue 1 i po 12. kolejkach znajdowała się na czwartej pozycji w ligowej tabeli. Nic więc dziwnego, że przed starciem z Troyes to ekipą Przemysława Frankowskiego stawiano w roli faworytów.



Reprezentant Polski, który bardzo dobrze wprowadził się do ligi po transferze z MLS, po raz kolejny wystąpił w pierwszym składzie i już w 13. minucie mógł cieszyć się z pierwszego gola swojego zespołu po tym, jak Arnaud Kalimuendo wykorzystał zagranie Jonathana Claussa. Ten sam zawodnik zaliczył asystę również przy trafieniu Wesleya Saida, który w 29. minucie podwyższył prowadzenie Lens na 2:0.



W 35. minucie rozgrywający znakomite spotkanie Clauss sam skierował piłkę do siatki i "Les Artésiens" mogli zejść do szatni z komfortowym, trzybramkowym prowadzeniem.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie i wciąż to gospodarze dominowali. I w 61. minucie golkiper Troyes po raz czwarty musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Tym razem po uderzeniu Przemysława Frankowskiego, który z bliska dobił uderzenie Floriana Sotoki. Dla Polaka był to już czwarty gol w tym sezonie.

Po zdobyciu czwartego gola gospodarze nieco spuścili z tonu i ostatecznie to właśnie trafienie Frankowskiego było ostatnim, jakie tego dnia zobaczyli kibice zgromadzeni na Stade Bollaert-Delelis. Dzięki tej wygranej Lens, przynajmniej do jutra, wskoczyło na fotel wicelidera Ligue 1, ustępując tylko PSG.





13. kolejka Francja - Ligue 1

2021-11-05 21:00 | Stadion: Stade Bollaert-Delelis | Arbiter: Thomas Léonard Racing Club de Lens ES Troyes Aube Champagne 4 0 DO PRZERWY 3-0 A. Kalimuendo-Muinga 14' W. Saïd 29' J. Clauss 35' P. Frankowski 60'

4 0 Racing Club de Lens ES Troyes Aube Champagne Fariñez Aray Gradit Medina Danso Clauss Doucouré Kakuta Saïd Fofana Frankowski Kalimuendo-Muinga Gallon Rami Salmier Giraudon Biancone Kouamé Chavalerin Koné Ripart Rodrigues Baldé SKŁADY Racing Club de Lens ES Troyes Aube Champagne Wuilker Fariñez Aray Gauthier Gallon Jonathan Gradit 77′ 77′ Adil Rami Facundo Axel Medina Yoann Salmier Kevin Danso Jimmy Giraudon 35′ 35′ Jonathan Clauss Giulian Biancone Cheick Oumar Doucouré N'Guessan Rominigue Kouamé 65′ 65′ Gael Kakuta 77′ 77′ Xavier Chavalerin 29′ 29′ 44′ 44′ Wesley Saïd 63′ 63′ Youssouf Koné 77′ 77′ Seko Fofana 62′ 62′ Renaud Ripart 60′ 60′ 77′ 77′ Przemysław Frankowski 74′ 74′ Gerson Leal Rodrigues Gouveia 14′ 14′ 65′ 65′ Arnaud Kalimuendo-Muinga 63′ 63′ Mama Samba Baldé REZERWOWI Yannick Pandor Jessy Moulin 77′ 77′ Massadio Haïdara 77′ 77′ Oualid El Hajjam Christopher Maurice Wooh 63′ 63′ Issa Kaboré Charles Boli 77′ 77′ Erik Ross Palmer-Brown 77′ 77′ Yannick Cahuzac Nassim Chadli 65′ 65′ David Pereira da Costa 63′ 63′ Dylan Chambost Corentin Jean Brandon Dominguès 65′ 65′ 69′ 69′ Ignatius Kpene Ganago Levi Jeremiah Lumeka 44′ 44′ Florian Sotoca 62′ 62′ Hyun-Jun Suk

