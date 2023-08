Wszystko wskazuje na to, że odejście Kyliana Mbappe z PSG tego lata jest już właściwie wykluczone. Władze klubu z Paryża nie tylko doszły do porozumienia z piłkarzem, ale również zaczęły spełniać jego transferowe zachcianki. Florian Plettenberg za pośrednictwem mediów społecznościowych zacytował słowa bardzo znanego zawodnika, który otwarcie powiedział, iż liczy na to, że jego klub pozwoli mu odejść do Paris Saint-Germain. Zawodnik ten jest oczywiście przyjacielem wspomnianego Mbappe.