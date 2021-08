Lionel Messi nadal nie znalazł się w kadrze PSG, choć trener ekipy z Paryża Mauricio Pochettino zapewnia, że powrót do formy reprezentanta Argentyny przebiega poprawie. Na ławce rezerwowych pojawił się za to inny z kupionych przez drużynę piłkarzy - Gianluigi Donnarumma.



PSG lepiej rozpoczęło to spotkanie i już w 23. minucie Ander Herrera huknął zza pola karnego po nieudanej interwencji obrońcy Stade Brest i umieścił piłkę w siatce. Kolejne trafienie dołożył Kylian Mbappe. Francuz uderzył futbolówkę głową po zamieszaniu w polu karnym i mógł po chwili cieszyć się z gola.



Gospodarze nie dali się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy. Po składnej akcji i efektownym zagraniu Romaina Faivre'a piętą, piłka trafiła do Francka Honorata, który pewnym strzałem pokonał Keylora Navasa.





Stade Brest - PSG. Kolejna wygrana ekipy z Paryża! Kylian Mbappe trafił do siatki

Reklama

Zawodnicy Michela Der Zakariana mogli lepiej rozpocząć drugą część gry. Tym razem Navas nie dał się jednak zaskoczyć i obronił uderzenie Irvina Cardony.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. Idrissa Gueye oddał mocny strzał z dystansu i wpakował futbolówkę do siatki. Emocji nie zabrakło także w końcówce meczu.



W 85. minucie Steve Mounie otrzymał dobre podanie z głębi boiska i dopełnił formalności. Kolejne trafienie dołożyło także PSG. Angel Di Maria oddał sprytny strzał i pokonał Marco Bizota.



PA



3. kolejka Francja - Ligue 1

2021-08-20 21:00 | Stadion: Stade Francis-Le Blé | Arbiter: Eric Wattellier Stade Brest Paris Saint-Germain FC 2 4 DO PRZERWY 1-2 F. Honorat 42' S. Mounié 85' Ander Herrera 23' K. Mbappé 36' I. Gueye 73' Á. Di María 90'

2 4 Stade Brest Paris Saint-Germain FC Navas Hakimi Mouh Kehrer Kimpembe Diallo Herrera Verratti Gueye Wijnaldum Icardi Rivero Mbappé Bizot Pierre-Gabriel Chardonnet Brassier Uronen Belkebla Honorat Cardona Mananga Faivre Mounié SKŁADY Stade Brest Paris Saint-Germain FC Marco Bizot Keylor Navas 86′ 86′ Ronaël Julien Pierre-Gabriel Achraf Hakimi Mouh Brendan Chardonnet Thilo Kehrer 52′ 52′ Lilian Brassier Presnel Kimpembe Jere Juhani Uronen Abdou Diallo 74′ 74′ Haris Belkebla 23′ 23′ Ander Herrera Agüera 42′ 42′ Franck Honorat 53′ 53′ 72′ 72′ Marco Verratti 74′ 74′ Irvin Cardona 73′ 73′ Idrissa Gana Gueye Hiang'a Mananga Mbock Georginio Wijnaldum Romain Faivre 86′ 86′ Mauro Emanuel Icardi Rivero 85′ 85′ Steve Mounié 36′ 36′ 65′ 65′ 81′ 81′ Kylian Mbappé REZERWOWI Gautier Larsonneur Gianluigi Donnarumma Denys Bain Nathan Bitumazala 86′ 86′ Jean-Kévin Duverne Marquinhos Julien Faussurier Luis Helio Pereira Danilo Noé Sow 81′ 81′ 90′ 90′ Angel Di Maria 74′ 74′ Hugo Magnetti Eric Junior Dina Ebimbe Romain Philippoteaux 72′ 72′ Julian Draxler Axel Camblan Alcantara Rafinha 74′ 74′ Jérémy Le Douaron 86′ 86′ Arnaud Kalimuendo-Muinga

STATYSTYKI Stade Brest Paris Saint-Germain FC 2 4 Posiadanie piłki 26% 74% Strzały 11 16 Strzały na bramkę 5 12 Rzuty rożne 3 9 Faule 8 7 Spalone 2 1