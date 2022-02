Od jakiegoś czasu znów podnosiły się głosy na temat możliwego opuszczenia Francji przez Arkadiusza Milika, który ostatnio niewiele gra dla Olympique Marsylia. W trakcie starcia ligowego z Lens napastnik spędził na ławce cały mecz, potem rozegrał 37 minut w Pucharze Francji z Montpellier (zdobył nawet gola), ale w kolejnej potyczce w Ligue 1, z Olympique Lyon, dostał zaledwie pięć minut.

Wcześniej co prawda Polak otrzymywał zdecydowanie więcej szans, ale wszystko wskazuje na to, że obecnie menedżer Jorge Sampaoli nie ma do niego przesadnie zaufania - i być może jest na to pewne nieoczywiste wytłumaczenie.



Ligue 1. Arkadiusz Milik poza "składem marzeń" zawodników Olympique Marsylia

W programie "L'Equipe du Soir", w którym komentowano niedawno porażkę "Les Olympiens" z imiennikami z Lyonu, francuski dziennikarz Bertrand Latour ujawnił bowiem informację, że najbardziej doświadczeni zawodnicy Olympique'u mają nieprzesadnie cenić umiejętności Milika.



"Dowiedziałem się, że Jorge Sampaoli poprosił kilku swoich najstarszych graczy, aby każdy z nich podał mu idealny skład Olympique Marsylia. Arkadiusz Milik nie pojawił się nigdzie, w żadnej z tych propozycji" - orzekł Latour.



Informację taką jak ta ciężko zweryfikować - natomiast idealnie wpasowałaby się ona w obecną sytuację snajpera.



Ligue 1. Ludovic Obraniak: Jorge Sampaoli powinien wykorzystywać potencjał Milika

W obronę Milika wziął za to były reprezentant Polski Ludovic Obraniak, który wypowiedział się z kolei dla "L'Equipe 21".



"OM walczył tak bardzo o to, aby w końcu znaleźć świetnego napastnika, a wszystko to ostatecznie ewoluowało w grę bez prawdziwej dziewiątki. Nie wszystko musi w tym przypadku zostać zmienione, Sampaoli ma dobre pomysły, ale powinien stosować w grze ofensywnej przewagę, jaką daje Milik" - stwierdził były zawodnik.



Arkadiusz Milik od 2021 roku jest wypożyczony do Olympique Marsylia z SSC Napoli. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Ajaksu Amsterdam i Bayeru Leverkusen.

