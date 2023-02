Leo Messi przeszedł do PSG w sierpniu 2021 roku i podpisał umowę na 2 lata . Oznacza to, że jego obecny kontrakt wygasa już w czerwcu i latem Argentyńczyk będzie już wolnym zawodnikiem.

Nie stanie się tak jednak, jeśli obie strony dojdą do porozumienia i przedłużą umowę. Według Romano PSG jest zainteresowane dalszą współpracą z Messim i w lutym chce zorganizować spotkania, mające na celu zatrzymanie świezo upieczonego mistrza świata na Parc des Princes .

PSG musi się spieszyć

Przedstawiciele Messiego i zarząd PSG spotkają się osobiście w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Klub z Francji nie ma wątpliwości co do tego, że chce pozostania Messiego. Sam piłkarz do tej pory nie mówił o swojej przyszłości, ponieważ był całkowicie skoncentrowany na mundialu w Katarze. Nadszedł jednak moment, w którym musi paść z jego strony kluczowa decyzja.