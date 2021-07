Od kilku miesięcy włodarze PSG naciskali na Mbappe, by ten zajął stanowisko w sprawie swojej przyszłości. 22-latek zawsze odpowiadał jednak, że wciąż zastanawia się nad możliwością podpisania nowego kontraktu, twierdząc, że przed zakończeniem mistrzostw Europy nie podejmie żadnej decyzji.



Francja odpadła już jednak z Euro 2020 i to między innymi za sprawą samego Mbappe, który nie trafił do siatki w serii rzutów karnych, przegrywając pojedynek ze szwajcarskim bramkarzem.



Co z przyszłością Mbappe? Francuz podjął decyzję

Po powrocie do domu Mbappe dotrzymał słowa i podjął ważną decyzję. Według informacji "L'Equipe" 22-latek poinformował już niektóre osoby z klubu, że obecnie nie zamierza podpisywać nowego kontaktu z paryżanami i chce wypełnić obecny kontrakt.



22-latek może jednak jeszcze zmienić zdanie. Przede wszystkim zależy mu na tym, by PSG stworzyło drużynę, która będzie w stanie walczyć o triumf w Lidze Mistrzów.



Transfer Mbappe jest marzeniem działaczy Realu Madryt, którzy rozmawiali z przedstawicielami PSG na temat Mbappe. Usłyszeli jednak, że zawodnik nie jest na sprzedaż. Paryżanie wciąż wierzą więc, że młody gwiazdor ostatecznie prolonguje umowę lub są po prostu gotowi oddać go za darmo w 2022 roku.



