Klub poszukuje nowego bramkarza. W gronie kandydatów jest dwóch Polaków

Lafont jeszcze do niedawna by kapitanem Nantes , ale to się zmieniło już pod koniec poprzedniego sezonu. Bramkarz zamierza więc odejść w letnim oknie transferowym, choć jego umowa obowiązuje jeszcze przez rok . 24-latek jest w kręgu zainteresowania Celty Vigo , 13. drużyny La Liga z poprzednich rozgrywek, ale ta jeszcze nie złożyła żadnej oferty. Mimo to "Kanarki" szykują się na ewentualną stratę podstawowego golkipera .

Ligue 1. Trzech zawodników, w tym dwóch Polaków, na liście życzeń

Nantes interesuje się także innym naszym bramkarzem. To Drągowski, który całą zagraniczną karierę spędził we Włoszech. 25-latek w 2016 roku trafił do Fiorentiny, skąd był wypożyczony do Empoli, by ostatecznie, w 2022, przejść do Spezii. W jej barwach wystąpił w 35 meczach w ubiegłym sezonie, ale klub, po barażach, spadł do Serie B. Polak nie zamierza w niej grać, dlatego jest do wzięcia. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez dwa lata.