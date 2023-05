"Zawodnicy profesjonalnego składu wyrazili sprzeciw wobec kojarzenia ich wizerunku z kolorami tęczy reprezentującymi ruch LGBT. Klub piłkarski Toulouse, szanując indywidualne wybory swoich zawodników i po licznych rozmowach, zdecydował się zwolnić kilku zawodników z zaplanowanego na niedzielę spotkania na stadionie w Tuluzie" - poinformował klub w komunikacie prasowym, nie ujawniając nazwisk piłkarzy, których to dotyczy. Nie wymieniono też żadnych sankcji.

Piłkarz z Ekstraklasy nie wsparł walki z homofobią

Według lokalnej gazety "La Depeche du Midi", Marokańczyk Zakaria Aboukhlal, urodzony we Francji reprezentant Mali, Moussa Diarra i Bośniak Said Hamulic (w styczniu przeszedł ze Stali Mielec) byli szczególnie zaniepokojeni tym planem. Rzeczywiście żaden z nich nie został wpisany do protokołu spotkania. Z tych samych powodów gry odmówił egipski napastnik Nantes, Mostafa Mohamed.