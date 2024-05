Kiedy poznamy przyszłość Kyliana Mbappe? Zadecyduje o tym... mecz Realu

Kylian Mbappe nie wygra w tym sezonie Ligi Mistrzów z PSG i być może już w ogóle tego nie zrobi w tym klubie. 25-napastnik zapowiedział bowiem, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu, a paryżanie właśnie przepadli w półfinale. Wszystko wskazuje na to, że Francuz trafi do Realu Madryt, który chciał go pozyskać już wcześniej. Być może oficjalnie o tym transferze usłyszymy w najbliższym czasie albo dopiero przed nowym sezonem. Wszystko zależy od rozstrzygnięcia rywalizacji "Królewskich" z Bayernem.