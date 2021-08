Ligue 1 Ligue 1. Arkadiusz Milik rozpocznie przygotowania do sezonu 1 sierpnia

Arkadiusz Milik nabawił się kontuzji w ostatniej kolejce minionego sezonu, przez którą nie było mu dane wystąpić podczas Euro 2020. Polak uszkodził łąkotkę w kolanie i musiał przejść operację.



Atakujący wznowił treningi - w specjalnym reżimie - 1 sierpnia, przez co nie będzie mógł pomóc swojej drużynie w pierwszych kolejkach Ligue 1.



- Na początku sezonu możemy mieć trochę trudności. Mamy wielu nowych graczy, ale z drugiej strony będzie brakowało nam kilku piłkarzy i nie wszystkie pozycje są podwojone - powiedział trener "OM" Jorge Sampaoli.





Olympique Marsylia. Kiedy do gry wróci Arkadiusz Milik?

Reklama

Nowy program o Ekstraklasie - Oglądaj w każdy poniedziałek o 20:00!



- Milik będzie musiał poczekać co najmniej półtora miesiąca zanim wróci do drużyny - dodał szkoleniowiec.



Olympique Marsylia zakończył poprzedni sezon na 5. miejscu w tabeli i kibice klubu z południowej części Francji liczą, że w obecnej kampanii uda się jeszcze bardziej zbliżyć do czołówki ligi.



Coraz więcej Polaków w Ligue 1 - Zobacz więcej!



- Zaczęliśmy stosować inne systemy, ale najważniejszy jest styl i to, co chcemy zrobić z piłką. To bogaty styl, który wymaga wiele pracy - stwierdził Sampaoli.



Trener rozwinął swoją wizję gry mówiąc o walce o każdą piłkę i rozgrywaniu jej podczas akcji zespołu. Marsylia rozpocznie zmagania w obecnym sezonie Ligue 1 w niedzielę (08.08).



Ekipa z Lazurowego Wybrzeża zmierzy się z Montpellier o godzinie 20:45. Mecz będzie można oglądać w Eleven Sports 2.



Sebastian Staszewski, Radosław Majewski i Sławomir Peszko o polskiej Ekstraklasie - Oglądaj teraz!



PA