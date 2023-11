Kibole rozbili trenerowi głowę, mało nie stracił oka. Teraz klub wyrzuca go na bruk

Do tego roku Fabio Grosso miał z Francją jak najlepsze skojarzenia. W finale MŚ 2006 to on wykorzystał ostatnią "jedenastkę" w konkursie rzutów karnych, dzięki czemu Włosi sięgnęli po tytuł mistrzów globu. Ich wyższość w decydującym boju uznać musieli "Trójkolorowi".