W poprzednim sezonie PSG dotarło do półfinału Ligi Mistrzów, ale na krajowym podwórku przegrało mistrzostwo na rzecz Lille. W tym sezonie jedno trofeum też przeszło już koło nosa. Paryżanie odpadli bowiem z Pucharu Francji.

31 stycznia PSG zostało wyeliminowane przez OGC Nice. Co ciekawe, bohaterem meczu został Marcin Bułka, który w Paryżu nie miał miejsca w bramce i został wypożyczony właśnie do Nicei. Przeciwko swojemu macierzystemu zespołowi zachował czyste konto przez 120 minut. W serii rzutów karnych obronił dwie "jedenastki" i wprowadził Niceę do ćwierćfinału krajowego pucharu.

Reklama

Kibice PSG wysłali list do klubu

W lidze PSG ma sporą przewagę i zanosi się, że tym razem zdobędzie mistrzostwo. Kibice jednak zarzucają drużynie brak zaangażowania.

"Mamy klub, który gromadzi gwiazdy, będące jak rozpieszczone dzieci, bez troski o sportowe konsekwencje. Zespół, którego marzenia są tak wielkie, że sezon zaczyna się dla niego dopiero w lutym i gardzi krajowymi trofeami" - napisali fani PSG.

Obecny sezon jest kolejnym, w którym dla PSG Liga Mistrzów jest głównym celem. Jednak już w 1/8 finału czeka ich bardzo trudne zadanie, bo zmierzą się z Realem Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. OSC Lille - PSG. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Kibice są rozgoryczeni. Chcieliby, aby klub bardziej koncentrował się na rozgrywkach krajowych, kosztem PR-u i skupowania gwiazd.

"Nie rozpoznajemy już swojego klubu. Wydaje się, że stracił swoje DNA. Zawodnicy, liderzy, najwyższy czas zareagować. W przeciwnym razie czekają nas jeszcze niedopuszczalne rozczarowania" - napisali kibice.