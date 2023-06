Kibice PSG "gorąco" pożegnali Messiego. Bardzo wymowna reakcja

Messi wygwizdany przez kibiców PSG w ostatnim meczu dla klubu

Ten mecz był także okazją dla piłkarzy i kibiców PSG, by okazać wsparcie w kierunku Sergio Rico, drugiego bramkarza, który w zeszłym tygodniu znalazł się w bardzo ciężkim stanie w szpitalu po wypadku, którego doznał w czasie jazdy konnej. Piłkarz spadł z konia i doznał poważnego urazu głowy i choć jego stan się ustabilizował, to wciąż niezbędna jest hospitalizacja. Cały zespół PSG przed meczem z Clermont pojawił się na murawie w specjalnych koszulkach, a już w trakcie meczu fani zaprezentowali oprawę poświęconą zawodnikowi, a Kylian Mbappe po zdobyciu gola również pokazał, że myślami jest z 29-latkiem.

Messi, który ma na koncie 21 goli i 20 asyst dla PSG we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, a łącznie uzyskał 32 bramki w 74 występach, przeniósł się do stolicy Francji z Barcelony w 2021 roku, podpisując wówczas dwuletni kontrakt. W Paryżu Argentyńczyk nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Drużyna wprawdzie zdobyła dwukrotnie mistrzostwo kraju, ale nie odniosła sukcesów w Lidze Mistrzów. W tym sezonie paryżanie odpadli już w 1/8 finału, wyeliminowani przez Bayern Monachium.

Przyszłość Messiego była ostatnio przedmiotem wielu spekulacji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że bohater ubiegłorocznego mundialu otrzymał formalnie już ofertę dołączenia do Al-Hilal z Arabii Saudyjskiej w przyszłym sezonie. Szkoleniowiec FC Barcelona Xavi liczy jednak, że mimo wszystko uda się latem przekonać go do powrotu do stolicy Katalonii. "Naprawdę chciałbym, żeby Leo wrócił. Wie o tym i już o nim rozmawiałem. To trochę zależy od niego. Nie mogę się doczekać i byłbym szczególnie podekscytowany, gdyby wrócił. Gdziekolwiek by jednak nie poszedł poszedł, liczę, że wszystko potoczy się dla niego dobrze" - powiedział.