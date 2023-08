Kibice nie dają spokoju Kylianowi Mbappe. Pragną tylko jednego

Młodym gwiazdorem zainteresowany jest m.in. Real Madryt . Kibice "Królewskich" nie ukrywają, że pozyskanie Mbappe byłoby spełnieniem ich marzeń. Nadal wierzą oni, że transfer młodego napastnika do Hiszpanii jest jedynie kwestią czasu, a on sam potrzebuje jedynie trochę zachęty.

Lawina komentarzy pod wpisem Mbappe. Kibice błagają o transfer do Realu Madryt

Wpis Mbappe komentarzami zasypali bowiem kibice... Realu Madryt. Błagali wręcz oni utytułowanego zawodnika o transfer do Hiszpanii. "Wybierz nasz klub mój idolu", "Kolejny post to pożegnanie z Paryżem", "Przejdź już do Realu", "Białe buty? On zdecydowanie wybiera się do Madrytu", "Błagam przejdź do Madrytu", "Hala Madrid", "Białe buty" - pisali oni w komentarzach.