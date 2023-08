Kibice mają już dość Mbappe, chcą zgotować mu piekło. Niepokojące wieści

Saga z udziałem Kyliana Mbappe trwa w najlepsze i nic nie zapowiada, by w najbliższym czasie miała się zakończyć. Etatowy reprezentant Francji wodzi za nos zarówno swojego obecnego pracodawcę, PSG, jak również Real Madryt, który jest głównym faworytem w wyścigu o podpis 24-latka. Zachowanie piłkarza nie podoba się kibicom paryskiej ekipy, którzy szykują kampanię przeciwko gwiazdorowi. Chcą za wszelką cenę zmusić go do odejścia z klubu.