Kapitalne otwarcie sezonu w wykonaniu polskiego kadrowicza. Siedem minut i euforia [WIDEO]

Mateusz Wieteska fantastycznie zainaugurował ligowy sezon 2023/24. Polak grający w Clermont Foot już w pierwszej kolejce Ligue 1 wpisał się na listę strzelców, pokonując bramkarza AS Monaco. Do siatki skierował piłkę w siódmej minucie spotkania. To jego premierowe trafienie po przeprowadzce do Francji, która miała miejsce latem ubiegłego roku. Niepokoi jednak fakt, że po przerwie kadrowicz Fernando Santosa nie wrócił już na murawę.