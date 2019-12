Złamany nos to nie problem dla Kamila Glika. Filar reprezentacji Polski wrócił do gry w specjalnej masce na twarzy. AS Monaco pokonało 2-1 na wyjeździe Toulouse FC w 16. kolejce Ligue 1.

Glik złamał nos 19 listopada, na początku eliminacyjnego meczu reprezentacji Polski ze Słowenią w Warszawie.

Kontuzja wymusiła krótką przerwę w występach, ale 31-letni obrońca błyskawicznie powrócił na boisko. Konieczna okazała się specjalistyczna maska na twarz. Glik miał zagrać już w ostatni weekend w starciu z PSG, ale spotkanie zostało przełożone.

W środowy wieczór Polak znów kierował defensywą Monaco, a jego zespół odniósł cenne zwycięstwo.

Prowadzenie drużynie z Księstwa dał już w piątej minucie Wissam Ben Yedder, który bezbłędnie wykorzystał jedenastkę.

Tuż przed przerwą, również z karnego, wyrównał Yaya Sanogo. Sędzia podyktował rzut karny po wątpliwym faulu Fode Ballo na Maksie Gradelu. Jednym z protestujących był Glik, który obejrzał za to żółtą kartkę.

W końcówce spotkania wynik meczu na korzyść gości przechylili rezerwowi. Po asyście Cesca Fabregasa bramkę zdobył Gelson Martins.

Monaco zajmuje 15. miejsce w tabeli, Toulouse jest na ostatniej pozycji.

Zdjęcie Kamil Glik (w środku) / AFP

16. kolejka Francja - Ligue 1

2019-12-04 19:00 | Stadion: Stadium de Toulouse | Arbiter: W. Delajod 1 2 Toulouse FC AS Monaco Lecomte Aguilar Ballo Touré Glik Jesus Nascimento Maripán Loaysa Bakayoko Gołowin Silva Ben Yedder Augustin Reynet Goncalves Isimat-Mirin Rogel Paita Sylla Dossevi Boisgard Sangaré Vainqueur Sanogo Gradel SKŁADY Toulouse FC AS Monaco Baptiste Reynet Benjamin Lecomte Mathieu Goncalves Ruben Aguilar Nicolas Isimat-Mirin Fodé Ballo Touré Agustín Maximiliano Rogel Paita 39′ 39′ Kamil Glik Issiaga Sylla . Jemerson 87′ 87′ Mathieu Dossevi 67′ 67′ Guillermo Alfonso Maripán Loaysa 84′ 84′ Quentin Boisgard Tiemoué Bakayoko Ibrahim Sangaré 67′ 67′ Aleksandr Gołowin William Vainqueur Adrien Sebastian Silva 40′ (k.) 40′ (k.) Yaya Sanogo 5′ (k.) 5′ (k.) Wissam Ben Yedder 67′ 67′ Max-Alain Gradel 73′ 73′ Jean-Kévin Augustin REZERWOWI Mauro Daniel Goicoechea Furia Danijel Subaszić Moussa Diarra Benoît Badiashile Mukinayi Jean-Victor Makengo Arthur Zagre 84′ 84′ Corentin Jean 67′ 67′ Cesc Fabregas Efthymios Koulouris 73′ 73′ Keita Baldé Diao 67′ 67′ Aaron Leya Iseka Gil Bastião Dias 87′ 87′ Wesley Saïd 67′ 67′ 84′ 84′ Gelson Martins

STATYSTYKI Toulouse FC AS Monaco 1 2 Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 10 14 Strzały na bramkę 4 7 Rzuty rożne 2 6 Faule 18 9 Spalone 1 4

