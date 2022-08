Kadrowicz w jedenastce kolejki! Polak wyróżniony przez "L'Equipe"

Frankowski, który do Lens trafił latem ubiegłego roku z Chicago Fire, znakomicie odnalazł się na francuskich boiskach. Formą imponuje również od początku obecnego sezonu. W pierwszej kolejce, w spotkaniu przeciwko Brest (3:2) zanotował asystę.

Przemysław Frankowski wyróżniony przez "L'Equipe"

W drugim meczu rozgrywek, z Ajaccio jego klub nie zdołał strzelić żadnego gola (mecz zakończył się wynikiem 0:0), lecz mimo to aktywna gra reprezentanta Polski została dostrzeżona. Był on motorem napędowym drużyny, a sam miał również dogodną okazję do strzelenia bramki.

Występ Frankowskiego zaowocował nominacją do "11" kolejki Ligue 1, wybranej przez dziennikarzy "L'Equipe". Nasz rodak znalazł się w niej obok między innymi Neymara.

27-latek ma na koncie już 24 mecze w reprezentacji Polski. Strzelił dotąd jednego gola.