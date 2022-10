Już wiadomo, kiedy Messi zdecyduje o przyszłości. Czy wróci do Barcelony?

Oprac.: Tomasz Chabiniak Ligue 1

Hiszpański dziennik "As" postanowił podsumować wszystkie transferowe informacje dotyczące Lionela Messiego. Gwiazdor PSG ma ważny kontrakt tylko do czerwca przyszłego roku. Jego sytuację monitoruje Barcelona, która może skusić go do powrotu.

Zdjęcie Lionel Messi / AFP