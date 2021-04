Spekulacje na temat potencjalnego transferu Arkadiusza Milika narastają, co potwierdził swoimi ostatnimi wypowiedziami Jorge Sampaoli. Trener ekipy Olympique Marsylia przyznał, że nie ma gwarancji, że Polak zostanie we francuskim klubie.

Według francuskiego "L'Equipe" latem wejdzie w życie klauzula, na mocy której Arkadiusz Milik będzie mógł opuścić Marsylię jedynie za 12 mln euro.

Gazeta jest przekonana, że po napastnika sięgnie Juventus Turyn. Zapytany o tę sprawę trener Jorge Sampaoli, przyznał że może się tak stać.

Trener niczego nie gwarantuje w sprawie Milika

- Arek to napastnik światowej klasy, do niego będzie należeć decyzja. Chcielibyśmy go zatrzymać, ale brak stabilności na rynku transferowym sprawia, że nie ma na to żadnej gwarancji - stwierdził argentyński szkoleniowiec.

Milik w Marsylii imponuje skutecznością. W ośmiu pierwszych spotkaniach zdobył cztery bramki i jest uznawany za jednego z najważniejszych piłkarzy OM. We francuskiej ekipie gra na zasadzie wypożyczenia.