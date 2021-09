Jorge Sampaoli, obecny trener Olympique Marsylia, swego czasu prowadził FC Sevillę i miał okazję współpracować z Francuzem Samirem Nasrim. 34-latek zakończył już karierę zawodniczą i ostatnio zebrało mu się na szczere wyznania dotyczące przeszłości.

Jorge Sampaoli: Możesz balować

Nasri opowiedział, jak Argentyńczyk przekonywał go do transferu.



- Swego czasu Sampaoli tak bardzo chciał mnie w swoim zespole, że stwierdził: "Przyjdź do mnie do drużyny, możesz pić, możesz chodzić po dyskotekach i klubach, robić co tylko chcesz! Ja cię będę krył przed działaczami. Proszę cię tylko, żebyś naprawdę dobrze grał, gdy przyjdzie weekend" - wspomina Nasri.

Najwyraźniej namowy podziałały, bo obaj panowie współpracowali ostatecznie w trakcie sezonu 2016/17. Obecnie argentyński szkoleniowiec jest trenerem zespołu Arkadiusza Milika.

