Zinedine Zidane do czerwca prowadził Real Madryt. Kolejnym klubem mistrza świata ma być francuski Paris St. Germain, którego obecnym szkoleniowcem jest Argentyńczyk Mauricio Pochettino. Nie stanie się to jednak już teraz. Jak podaje Radio Monte Carlo, obecny trener ma dokończyć ten sezon i dopiero wówczas Zinedine Zidane zajmie jego miejsce. Sprawa ma być już przesądzona.

Ta decyzja może mieć poważne konsekwencje kadrowe dla PSG. Zinedine Zidane pracowałby wtedy z Leo Messim, a Kylian Mbappe jest w trakcie podejmowania decyzji, co zrobić ze swoją przyszłością i czy odejść do Realu Madryt, w którym pragnął grać. Może się okazać, że jednym z zadań Zinedine Zidane będzie nakłonienie Mbappe do pozostania.





