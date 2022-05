Jest konkret w sprawie przyszłości Milika! Głos zabrał prezes jego klubu

Arkadiusz Milik niekoniecznie musi się czuć do końca spełniony w ekipie Olympique Marsylia po sezonie 2021/2022. Chociaż napastnik trafiał do siatki rywali łącznie aż 20 razy we wszystkich rozgrywkach, to nie doświadczał bezwarunkowego zaufania ze strony trenera Jorge Sampaolego, a ponadto w pewnych okresach zmagał się z - mniejszymi lub większymi - urazami.

Arkadiusz Milik na dłużej w Olympique Marsylia? Znikają ostatnie wątpliwości

Jego przyszłość stanęła więc wraz z końcem rozgrywek Ligue 1 pod pewnym znakiem zapytania - Polak w ekipie "Les Olympiens" znajduje się bowiem oficjalnie na wypożyczeniu z SSC Napoli, natomiast po sezonie francuski klub musi go ostatecznie wykupić wedle umowy zawartej blisko półtora roku temu. Nie było jednak powiedziane, że OM nie zechce od razu "przekazać" zawodnika dalej.

Mimo wszystko z południa Francji docierają coraz częściej informacje świadczące o tym, że Milika w najbliższym czasie nie czeka żadna większa wyprowadzka - podkreślały to jak dotychczas liczne media, a teraz głos zabrał oficjalnie również Pablo Longoria.

Prezes OM w rozmowie z RMC Sport zdaje się nie pozostawiać już najmniejszych złudzeń - polski strzelec wciąż pozostaje w klubowych planach i dalej będzie uwzględniany w przedsięwzięciu, które ma zakończyć się powrotem mistrzowskiego tytułu na Stade Velodrome.

Pablo Longoria: Arkadiusz Milik ma z nami kontrakt. Chcemy zachować obecny skład

"Jest zawodnikiem, który ma z nami kontrakt, prowadziliśmy z nim rozmowy przez cały sezon" - opowiadał w wywiadzie Longoria.

"Chcemy zapewnić ciągłość całego projektu w przyszłym sezonie, wraz z tymi zawodnikami, którzy dali nam drugie miejsce w zmaganiach o mistrzostwo. Ważne jest, aby utrzymać całość tej grupy" - podkreślił prezes.

"Tak jak nieustannie powtarzam - między inteligentnymi ludźmi zawsze możliwe jest zachowanie równowagi" - skwitował.

Arkadiusz Milik dołączył do Olympique Marsylia w styczniu 2021 roku. W swoim futbolowym CV ma również - prócz Napoli - m.in. Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen i Górnika Zabrze.

