Jego wypadek wstrząsnął światem piłkarskim. Teraz walczy o powrót do zdrowia

Sergio Rico w maju doznał niefortunnego wypadku podczas jazdy konno, po którym trafił on do szpitala. 30-letni bramkarz przez 26 dni przebywał w śpiączce, a lekarze robili co w ich mocy, aby uratować jego życie. W sierpniu gwiazdor Paris Saint-Germain opuścił szpital, a teraz wyjawił mediom, jak wygląda jego powrót do normalności. "Po wypadku schudłem prawie 20 kilogramów" - przyznał w rozmowie z radiem "COPE".