Jego błąd pogrzebał szanse na zwycięstwo. Koszmarny wieczór reprezentanta Polski

Znakomita postawa Bułki w dużej mierze zależna jest również od postawy bloku defensywnego . Ten dowodzony przez 40-letniego już Dante rzadko popełnia błędy. A nawet jeśli takowe się przytrafiają, koledzy zawsze mogą liczyć na Marcina Bułkę. Tak jak miało to miejsce w rywalizacji z Tuluzą. W końcówce spotkania golkiper popisał się świetną interwencją i uchronił swoją drużynę od straty bramki.

Podczas listopadowej przerwy reprezentacyjnej 24-latek miał okazję zadebiutować w barwach reprezentacji Polsk i. Rozegrał on 45 minut w spotkaniu z Łotwą , w których spisał się bardzo dobrze. Na antenie programu "GOL", który emitowany jest na "TVP Sport" bramkarz zapowiedział, że liczy na coraz regularniejsze występy w barwach narodowych.

Chcę być w czubie i piąć się jak najwyżej, ale nie patrzę na tę hierarchię. Skupiam się na dobrej grze w klubie i pewnego dnia to zaowocuje

Fatalny błąd Marcina Bułki dał prowadzenie rywalom

W 16. kolejce Ligue 1 OGC Nice przystąpiło do rywalizacji z Le Havre . Beniaminek wygrał tylko jeden z poprzednich dziewięciu meczów ligowych, dlatego to "Orlątka" postrzegane były w kategorii murowanego faworyta. Niestety spotkanie szybko obrało dla nich niekorzystny przebieg. Marcin Bułka już w 5. minucie musiał wyjmować piłkę z siatki, a bramka obciąża jego konto.

Polak w stosunkowo niegroźnej sytuacji źle interweniował przy uderzeniu Mohameda Bayo i "wypluł" piłkę przed siebie. Dopadł do niej Emmanuel Sabbi i z bliskiej odległości pokonał golkipera. To był jednak dopiero początek kłopotów Marcina Bułki. Jeszcze przed gwizdkiem zapraszającym piłkarzy do szatni Sabbi pokonał Polaka drugi raz. Tym razem 24-latek nie miał najmniejszych szans.