Javier Tebas brutalnie podsumował Ligue 1. "Futbol tęskni za Leo Messim!"

Javier Tebas, szef La Liga, jest znany z tego, że potrafi się wypowiadać niebanalnie, a czasem bardzo bezpośrednio. Tym razem garść jego ciekawych wypowiedzi pozyskał dziennik "Ole".

Tebas odniósł się do głośnego odejścia Lionela Messiego z FC Barcelony do PSG. - Myślę, że za Messim nie tęskni się tylko w samej La Liga. Za Messim tęskni futbol. Bo jednak liga francuska jest, jaka jest - skwitował brutalnie Hiszpan.

Szef La Liga ocenił ponadto, że teraz kibice na całym świecie mniej śledzą poczynania Messiego, niż gdy ten występował w FC Barcelona.

- Mam nadzieję, że rozegra świetny turniej podczas najbliższego mundialu, bo tam ponownie będziemy go mogli oglądać wszyscy - podkreślił Tebas. I dodał złośliwie: - Nie widzę bowiem tych wszystkich fanatyków oglądających zażarcie PSG z Nantes.

Javier Tebas o odejściu Messiego z Barcelony: To był błąd, rozbicie tego małżeństwa

O ile w ostatnich miesiącach Tebas często miewał na pieńku z FC Barceloną, o tyle w sprawie odejścia Messiego wypowiada się jasno: żałuje, że Argentyńczyk opuścił "Dumę Katalonii". I skomentował pogłoski o ewentualnym powrocie Messiego do ekipy Blaugrany.

- Nie wiem, czy będzie miał szansę na swój ostatni show, to już zależeć będzie od niego samego. Mam nadzieję, że wróci, dla niego samego też byłoby dobrze, gdyby powrócił do hiszpańskiego futbolu. Myślę, że dla niego samego to był błąd - rozbicie tego "małżeństwa" - podsumował Hiszpan, odnosząc się do opuszczenia Barcy przez Argentyńczyka.

