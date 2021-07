Olympique Marsylia wzmacnia się przed nowym sezonem. Do francuskiej ekipy dołączyli między innymi: Pau Lopez, Matteo Guendouzi, Cengiz Under oraz brazylijski pomocnik Gerson.



Przy okazji konferencji powitalnej tego ostatniego Longoria został zapytany o to, jaka przyszłość czeka Arkadiusza Milika. Jego odpowiedź nie była jednoznaczna, lecz sugeruje, że Polak w najbliższym okienku transferowym nie zmieni barw klubowych.



Olympique Marsylia. Ważny głos w sprawie Milika

- Przyszłość Milka? Zawsze powtarzałem, że nie mam kryształowej kuli. Jest on jednak zawodnikiem Marsylii i to bardzo zaangażowanym. To, że - biorąc pod uwagę sytuację klubu i swoje zdrowie - nie pojechał na Euro, jest mocnym gestem. Podziękowałem mu za to osobiście - przyznał Longoria.



W ostatnich tygodniach Milik był łączony między innymi z Tottenhamem oraz Atletico Madryt.



