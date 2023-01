Siedmiokrotny zdobywca "Złotej Piłki" jest związany kontraktem z Paris Saint-Germain tylko do końca sezonu. Mówi się o przedłużeniu przez niego umowy z mistrzem Francji, ale także wspomina o ewentualnej przeprowadzce za ocean. Inter Miami, którego właścicielem jest David Beckham, ma być faworytem do pozyskania Messiego bez względu, czy nastąpi to w tym roku, czy później.