Jak grom z jasnego nieba. Trudna decyzja przed gigantem po deklaracji gwiazdy

Napastnik ma jeszcze przez rok ważny kontrakt, który jest z opcją przedłużenia o następny sezon, ale tylko ze strony zawodnika. Ten jednak w liście do klubu, który opublikował dziennik "L'Equipe", stwierdził, że nie skorzysta z tego zapisu . Piłkarz miał czas na decyzję do 31 lipca, więc zmieścił się w terminie.

PSG musi się więc zastanowić nad swoją przyszłością, ponieważ może w krótkim okresie stracić wiele gwiazd . Już teraz zdecydował się odejść Lionel Messi , któremu 30 czerwca wygasa, kontrakt. Argentyńczyk wybrał wyjazd do Stanów Zjednoczonych i Inter Miami . Z klubem żegna się także Sergio Ramos .

Nie wiadomo, co będzie z Neymarem , który jest przecież najdroższym graczem świata, ponieważ zapłacono za niego Barcelonie 222 mln euro. Brazylijczyk ma jeszcze ważny kontrakt, ale cały czas pojawiają się pogłoski o jego odejściu .

Ligue 1. Co PSG zrobi w sprawie Kyliana Mbappe?

Napastnik przyszedł do PSG w 2017 roku na wypożyczenie z Monaco , które potem zamieniło się w transfer definitywny, który kosztował 180 mln euro. W stolicy Francji zdobył wszystkie krajowe trofea, a także pięciokrotnie został królem strzelców Ligue 1.

Według pierwszych doniesień w przypadku sprzedaży PSG będzie się domagać co najmniej 185 milionów euro za swojego zawodnika. "Decyzja Mbappé może zmusić PSG do rozważenia posunięcia, którego wolałoby uniknąć: sprzedaży Mbappé już tego lata, zamiast ryzykować utratę gracza za darmo, gdy jego umowa wygaśnie w przyszłym roku" - napisał "New York Times".