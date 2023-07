Donnarumma i jego narzeczona, Alessia Elefante, zostali zaatakowani w swoim domu w nocy z czwartku na piątek. Według raportów napastników miało być kilku, a po wtargnięciu do posiadłości położonej w 8. dzielnicy Paryża obezwładnili parę, związali (niektóre źródła podają, że także rozebrali) i rozpoczęli kradzież. Według nieoficjalnych doniesień mieli wykraść z domu kosztowności warte łącznie około 500 tysięcy euro. Niedługo po ucieczce sprawców parze udało się oswobodzić i udać do najbliższego hotelu, skąd obsługa wezwała pomoc. Oboje zostali przewiezieni do szpitala, Donnarumma miał zostać lekko poturbowany, jego partnerka z kolei nie została fizycznie poszkodowana.