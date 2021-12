Mistrz świata z 2018 roku może od stycznia negocjować umowę z klubami zagranicznymi.

"Nie dołączę do Realu Madryt w styczniu. Jestem w PSG, jestem tutaj szczęśliwy i tutaj na sto procent dokończę sezon" - powiedział Francuz w wywiadzie dla CNN.



"Zrobię wszystko, żeby wygrać Ligę Mistrzów, Ligue 1 i Puchar Francji i dać to naszym kibicom, którzy na to zasługują" - dodał.



Napastnik opowiedział też, dlaczego na razie nie zamierza odejść.



"Paryż to moje miasto, tutaj się urodziłem i wychowałem. Granie dla PSG jest niesamowitym uczuciem, mając obok siebie rodzinę i przyjaciół" - stwierdził Mbappe.





Kylian Mbappe o Realu Madryt

Od wielu miesięcy w jego temacie przewija się transfer do Realu. Sprawa ma teraz podwójne dno, bo oba kluby zagrają ze sobą już w 1/8 finału Ligi Mistrzów.



Piłkarz zapytany o to, czy zostanie graczem "Królewskich" w przyszłym sezonie, odpowiedział ze śmiechem, że jedyną rzeczą, "o której myśli jest pokonanie Realu Madryt w lutym i marcu".



W poprzednim dwóch sezonach PSG dochodził do finału i półfinału Ligi Mistrzów.



"Musimy być gotowi. To najważniejsza część sezonu. Oczywiście chcemy zdobić kolejny krok. W ostatnich dwóch byliśmy bardzo blisko, ale teraz chcemy wygrać" - mówił Mbappe.



