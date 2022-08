Gwiazda Napoli ma trafić do PSG. Anglicy i Hiszpanie obejdą się smakiem!

Fabian Ruiz był bez wątpienia w ostatnim sezonie bardzo ważną częścią zespołu Napoli - Hiszpan mógł cieszyć się regularnymi występami i jeśli był w pełni zdrowia to praktycznie nigdy nie zasiadał na ławce rezerwowych. Nie dziwi więc, że "Azzurri" przymierzali się do przedłużenia kontraktu z zawodnikiem, którego umowa ma wygasnąć wraz z końcem czerwca 2023 roku.

Niestety obie strony nie doszły do porozumienia w tej sprawie i w pewnym momencie stało się jasne, że albo neapolitańczycy zdecydują się na sprzedanie piłkarza już teraz, albo na koniec kolejnej kampanii pożegnają go nie inkasując przy tym ani jednego eurocenta. W związku z tym zarząd klubu podjął się rozmów z kilkoma różnymi ekipami - a ich lista naprawdę robi wrażenie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Clermont - Paris Saint-Germain 0-5. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Ruiz na celowniku gigantów. Mógł trafić do Premier League lub Primera Division

Przede wszystkim zainteresowanie miały wykazywać dwa angielskie kluby - Manchester United oraz West Ham United, natomiast temat koniec końców upadł. Sytuację piłkarza mieli też monitorować hiszpańscy giganci - FC Barcelona i Real Madryt, choć możliwe, że "Blaugrana" i "Los Blancos" woleli wyczekać momentu, w którym futbolista zostałby wolnym agentem.

To wszystko jednak w pewnym momencie stało się nieważne, bo do walki o zawodnika wszedł nowy gracz - Paris Saint-Germain. Wygląda na to, że mistrzowie Francji byli najskuteczniejsi w pertraktacjach, bo Ruiz ma być już o jeden maleńki krok od dołączenia do ekipy z Parc des Princes.

Fabian Ruiz blisko PSG. Trwają też rozmowy dotyczące Keylora Navasa

Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, rozmowy w całej sprawie są już na ostatniej prostej i niebawem transfer powinien zostać oficjalnie ogłoszony. Tym samym potwierdzają się wcześniejsze doniesienia dziennika "Corriere dello Sport". Jak podaje z kolei rodak Romano, Gianluca Di Marzio, Hiszpan miałby kosztować ok. 30 mln euro - choć, co ciekawe, zdaniem Di Marzio żadna oferta (przynajmniej oficjalnie) na razie nie trafiła na stół włodarzy Napoli.

Inną ciekawostką jest fakt, że równocześnie "Azzurri" i "Les Parisiens" mają rozmawiać o możliwych przenosinach Keylora Navasa na Stadio Diego Armando Maradona. Ta kwestia jest jednak rozpatrywana zupełnie oddzielnie - neapolitańczykom zależy na oddaniu Ruiza nawet wtedy, jeśli próba zakontraktowania Kostarykańczyka zakończyłaby się fiaskiem. Warto przy tym dodać, ze Napoli było ostatnio łączone również z drugim bramkarzem Chelsea, Kepą Arrizabalagą.

Fabian Ruiz w Napoli gra od czterech lat

Fabian Ruiz z SSC Napoli związany jest od 2018 roku. Wcześniej był piłkarzem Realu Betis, którego jest wychowankiem. 26-latek ma na swoim koncie również występy w Elche, do którego był swego czasu wypożyczony z ekipy "Los Verdiblancos".

W poprzednim sezonie pomocnik zdobył siedem bramek i odnotował pięć asyst we wszystkich rozgrywkach.

Zobacz także: Prezes Napoli szokuje. "Nie chcę Afrykanów w moim klubie"