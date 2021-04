Stade de Reims uległ Olympique Marsylia 1-3 w 34. kolejce Ligue 1. W zespole gości całe spotkanie zaliczył Arkadiusz Milik. Dwukrotnie trafił do siatki, ale uznane zostało tylko jedno jego trafienie.

34. kolejka Francja - Ligue 1

2021-04-23 21:00 | Stadion: Stade Auguste-Delaune II | Arbiter: Eric Wattellier Stade de Reims Olympique Marsylia 1 3 DO PRZERWY 1-2 N. Mbuku 38' D. Payet 41',76' A. Milik 45'

Aż przez 38 minut zawodnicy obu drużyn nie byli w stanie oddać strzału w światło bramki. Ale wystarczyły dwa pierwsze celne uderzenia i raptem zrobiło się 1-1. Prowadzenie dał gospodarzom Mbuku, skutecznie uderzając głową po centrze z rzutu rożnego. Trzy minuty później wyrównał Payet - przymierzył bez przyjęcia z 10 metrów nie do obrony.

Arkadiusz Milik z piątą bramką w Ligue 1!

Kiedy wydawało się, że do przerwy utrzyma się remis, do akcji wkroczył niewidoczny do tej pory Milik. Wpisał się na listę strzelców w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Świetnie wypatrzył go Payet, a Polak łatwo zwiódł obrońcę i wślizgiem wpakował piłkę z pola bramkowego do siatki!

Po zmianie stron piłkarze Reims rzucili się do odrabiania strat. Ciśnienia wyraźnie nie wytrzymał trener gości, Jorge Sampaoli. Nie minął kwadrans, a został ukarany żółtą kartką.



Większy cios spotkał jednak gospodarzy. W 69. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Faes. To oznaczało, że Olympique będzie grał z przewagą jednego zawodnika przez blisko pół godziny.

Dmitri Payet bohaterem wieczoru

Chwilę wcześniej Dia znalazł się w sytuacji oko w oko z marsylskim bramkarzem i trafił w słupek. Wydawało się więc, że miejscowi przejmują kontrolę nad spotkaniem - ale tylko przez moment.

Gdy do końca spotkania pozostawało mniej niż 15 minut, na miano bohatera wieczoru zapracował ostatecznie Payet. Tym razem znalazł się niepilnowany na 12. metrze i mierzonym strzałem zmusił Rajkovicia do trzeciej tego dnia kapitulacji.



Kilka chwil później do siatki ponownie trafił Milik, ale arbiter tego gola nie uznał, odgwizdując ofsajd.



Gospodarze aż do dzisiaj mogli się pochwalić serią dziewięciu meczów bez porażki. Piłkarze OM dobitnie udowodnili jednak, że nie zamierzają rezygnować z walki o europejskie puchary.

Stade de Reims - Olympique Marsylia 1-3 (1-2)

Bramki: 1-0 Mbuku (38.), 1-1 Payet (41.), 1-2 Milik (45+2.), 1-3 Payet (76.)



1 3 Stade de Reims Olympique Marsylia Mandanda Balerdi Rossa Perrin González Lirola Thauvin Gueye Nagatomo Kamara Payet 2 Milik Rajković Doucouré Faes Abdelhamid Foket Dia Lopy Chavalerin Mbuku Cassamã Toure SKŁADY Stade de Reims Olympique Marsylia Predrag Rajković Steve Mandanda Fodé Doucouré Leonardo Julián Balerdi Rossa 29′ 29′ 69′ 69′ Wout Faes 75′ 75′ Lucas Perrin Yunis Abdelhamid Álvaro González Soberón Thomas Foket Pol Mikel Lirola Kosok 87′ 87′ Boulaye Dia Florian Thauvin 74′ 74′ Dion Lopy Pape Alassane Gueye 87′ 87′ Xavier Chavalerin Yuto Nagatomo 38′ 38′ 74′ 74′ Nathanaël Mbuku 40′ 40′ Boubacar Kamara Moreto Moro Cassamã 41′, 76′ 41′, 76′ Dimitri Payet 64′ 64′ El Bilal Toure 45′ 45′ Arkadiusz Milik REZERWOWI Yehvann Diouf Yohann Pelé Thibault De Smet Aaron Nassur Kamardin 74′ 74′ Dario Maresic Mickaël Cuisance Moussa Doumbia Saîf-Eddine Khaoui 87′ 87′ Mouhamadou Drammeh Jules Olivier Ntcham 87′ 87′ Derek Kutesa 40′ 40′ Valentin Rongier Alexis Laurent Patrice Roge Flips Darío Ismael Benedetto 74′ 74′ Arbër Zeneli Valère Germain 64′ 64′ Kaj Sierhuis 75′ 75′ Luis Henrique Tomaz de Lima

STATYSTYKI Stade de Reims Olympique Marsylia 1 3 Posiadanie piłki 41,3% 58,7% Strzały 6 11 Strzały na bramkę 2 9 Rzuty rożne 5 2 Faule 9 2 Spalone 2 2

