Gol Frankowskiego na nic. PSG blisko mistrzostwa po wygranej w hicie

PSG blisko mistrzostwa Francji. Zwiększyło przewagę w tabeli Ligue 1

Nieco ponad kwadrans później reprezentant Polski oddał kolejny strzał, który leciał nad poprzeczkę, ale dla bezpieczeństwa bramkarz "Les Parisiens" sparował piłkę na rzut rożny. Lens w dalszym ciągu pokazywało swoje ambicje, jednak brakowało im liczebności w ataku i czysto piłkarskiej jakości. PSG nie musiało się wysilać, podtrzymując spokojne prowadzenie do końcowego gwizdka. Gol Frankowskiego okazał się być tylko honorowym. Można się tylko zastanawiać, co działoby się na murawie, gdyby nie czerwona kartka Sameda.

Ten mecz wygasił póki co emocje w walce o mistrzostwo Francji. Piłkarze Christophe'a Galtiera mają teraz dziewięć punktów przewagi właśnie nad Lens, które jest wiceliderem. Wygląda na to, że szkoleniowiec obronił swoją posadę przynajmniej do końca sezonu. W stolicy sytuacja wokół drużyny powinna się uspokoić, co nie zmienia tego, że latem może w niej dojść do kolejnych wielkich zmian.