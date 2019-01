Jeszcze w Sylwestra Kamil Glik przyznał, że rok, który się skończył był "świetny”, ale pochwalił się też nową informacją. Niebawem będzie miał kolejną, drugą córkę.

Na potwierdzenie, wśród wielu obrazków z minionego roku, polski obrońca załączył również zdjęcia USG.

Pozostałe fotografie są związane z wydarzeniami, które - jak można przypuszczać - w ostatnich miesiącach były dla niego ważne. Jest więc zdjęcie z prezydentem Andrzejem Dudą, który trzyma okolicznościową koszulkę reprezentacji Polski, z wiceprezesem Monaco Wadimem Wasiliewem, z byłym selekcjonerem Adamem Nawałką, a także zdjęcie przedstawiające kontuzję barku tuż przed mundialem. Ten uraz o mało co nie pozbawił go wyjazdu do Rosji.

Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie Glik zdobył wicemistrzostwo Francji z Monaco, ale od kilku miesięcy drużyna gra bardzo słabo i teraz walczy o utrzymanie w Ligue 1.

