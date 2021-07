Donnarumma podczas Euro 2020 był jednym z najmocniejszych punktów w kadrze Włochów, którzy sięgnęli po tytuł mistrzów Europy. Nic więc dziwnego, że golkiper Squadra Azzurra został wybrany najlepszym graczem turnieju. Nie tylko jego finałowy występ, ale i wszystkie wcześniejsze mecze w jego wykonaniu znamionowały wielką klasę. Euro jednak dobiegło końca, a Donnarumma zaczyna nowe wyzwanie.





Włoch, występujący do tej pory w AC Milan, napisał list do fanów z Mediolanu, w którym w emocjonalnych słowach żegnał się z klubem. Kilka godzin później Paris Saint-Germain ogłosiło w mediach społecznościowych, że od nowego sezonu to właśnie w ich klubie Donnarumma podpisał nowy kontrakt.



To kolejny wielki zakup francuskiego giganta. Wcześniej do klubu przyszli między innymi Sergio Ramos i Achraf Hakimi. Udało się utrzymać również Kyliana Mbappe i Neymara, co sprawia, że PSG wyrasta na najpoważniejszego kandydata do triumfu w Lidze Mistrzów. Praktycznie na każdej pozycji mają graczy światowej klasy, a transfer Donnarummy tylko to potwierdza.



KK

Zdjęcie Gianluigi Donnarumma popisał się kilkoma efektownymi interwencjami /AFP