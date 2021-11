22-latek trafił do Francji bez sumy odstępnego. Fakt, że wybrał on PSG - klub, gdzie mocną pozycję ma Keylor Navas był dość zaskakujący, ale dwójka graczy tej klasy gwarantowała bardzo mocną obsadę bramki.

Okazuje się jednak, że młodzian nie do końca dobrze czuje się w sytuacji, gdy musi walczyć o swoją pozycję. - To nie jest łatwe, bo przywykłem do bycia numerem jeden - mówił w rozmowie z "TNT Sports".



Donnarumma kręci nosem

Jak zaznaczył, choć sytuacja "nie ma wpływu na jego grę" to jest dla niego kłopotliwa i "przeszkadza mu".



Trener PSG, Mauricio Pochettino rotuje w bramce. Dotąd w sezonie Donnarumma zagrał siedmiokrotnie.



TC

