Dobrze poinformowany włoski dziennikarz Fabrizio Romano przekazał w mediach społecznościowych, że transfer Donnarummy do PSG jest niemal przesądzony. W najbliższych godzinach kontrakt ma zostać podpisany. 22-letni włoski bramkarz wybrał już nawet numer na koszulce - 99. Romano zaznaczył, że dotychczasowy bramkarz numer jeden paryżan Keylor Navas zostaje w klubie.

Z kolei Gianluca Di Marzio ujawnił, że Donnarumma ma związać się z PSG pięcioletnią umową i ma zarabiać 12 milionów euro za sezon plus bonusy. Według niego na zamknięcie transakcji naciskał osobiście szef PSG Nasser Al-Khelaifi.



Włoskie media w ostatnim czasie spekulowały, że Donnarumma może trafić do Juventusu. W związku z tym pojawiły się też plotki o zmianie barw klubowych przez Szczęsnego. Bramkarz reprezentacji Polski był o pytany o ewentualny transfer podczas zgrupowania kadry w Opalenicy.



- Nie ma tematu mojego odejścia z Juventusu Turyn. Ani z moim obecnym klubem ani żadnymi innymi na ten temat nie rozmawiałem. Czy Gianluigi Donnarumma przejdzie do Juventusu? Nie wiem, bo nie jestem odpowiedzialny za transfery klubu. Jeśli to dojdzie do skutku, to na pewno nie moim kosztem - stwierdził Szczęsny.

Donnarumma od 14. roku życia był piłkarzem AC Milan.

RK