Gehenna się nie kończy. To był tętniak mózgu, lekarze nie mieli wyboru

Do wypadku doszło 28 maja tego roku. W wyniku upadku z konia Sergio Rico doznał bardzo rozległych obrażeń . Wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej, w której przebywał przez 20 dni .

Po wybudzeniu hiszpański bramkarz dochodził do siebie na oddziale intensywnej terapii .

- Robimy małe kroki do przodu. Widzimy światełko w tunelu. Od początku wiedziałam, że z tego wyjdzie, bo to prawdziwy mistrz. Musimy mieć teraz dużo cierpliwości i krok po kroku zbliżać się do wyznaczonego celu - mówiła wówczas jego małżonka Alba Silva.