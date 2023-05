Frankowski rozpoczął wspaniały powrót Lens. Liga Mistrzów coraz bliżej

Ligue 1. Gol Przemysława Frankowskiego, kluczowa wygrana Lens

To nie był koniec karnych przed zmianą stron. Lens w osłabieniu ambitnie ruszyło do odrabiania strat i nagroda za to przyszła w końcówce. Jeśli nieodpowiedzialnie zachował się Danso, to ciężko znaleźć słowa na opisanie faulu, który w drugim polu karnym popełnił Yunis Abelhamid. Pobiegł on za rywalem, który ruszył w kierunku piłki zagrywanej w boczny sektor boiska i zamiast spokojnie go naciskać, to pchnął go w plecy jeszcze przed opuszczeniem pola karnego. Sędzia oczywiście wskazał na jedenastkę, do piłki podszedł Przemysław Frankowski i dał kolegom sygnał do odwrócenia losów spotkania.